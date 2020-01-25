Пашинян не исключил встречи с Алиевым в Мюнхене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях ежегодного международного форума по безопасности в Мюнхене, сообщает «Спутник-Армения».

Форум пройдет в феврале текущего года, в нем примут участие и лидеры Армении и Азербайджана.

«В настоящий момент договоренности о встрече нет. Но возможности встречи нельзя исключать, так как этот вопрос пока находится на стадии обсуждений. Мы пообщались и 20 декабря на состоявшемся в Санкт-Петербурге форуме СНГ. Я не избегаю встреч, считаю их полезными», — сказал он.

«Если будет повод поговорить, обсудить, то никакого вреда в этом нет», — убежден армянский премьер.

| 2020-01-25T17:18:32+00:00 25 января 2020, 18:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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