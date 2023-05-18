Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным шагом встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 14 мая в Брюсселе, она важна для установления мира в регионе, согласования мирного договора и делимитации границ.

«14 мая мы сделали еще один шаг и зафиксировали, что Азербайджан признает территориальную целостность Армении, а Армения признает территориальную целостность Азербайджана. Должен отметить, что считаю это важным шагом в установлении мира в регионе, завершения доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и демаркации границ», — отметил он в четверг на заседании правительства.