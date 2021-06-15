Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ (МГ ОБСЕ) в поддержке Азербайджана. По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ (Россия, Франция, США — ред.) поддержали позицию Азербайджана по карабахскому урегулированию, которая была сформирована не в 2018 году, а раньше.

Saxta.info проверил обоснованность этого утверждения Пашиняна.

Прежде чем обратиться к истории института сопредседателей, действующего с декабря 1994 года, давайте рассмотрим самые последние события, произошедшие в период 44-дневной Второй Карабахской войны.

Известно, что во время 44-дневной войны Совет Безопасности ООН провел два закрытых заседания. Обе встречи были посвящены ситуации в Нагорном Карабахе. Одна из них состоялась на второй день войны, 29 сентября 2020 года, а другая — 19 октября, то есть 20 дней спустя. Члены Минской группы проявили особую активность в организации обеих встреч. Кроме того, после встречи за закрытыми дверями 19 октября Россия и Франция, сопредседатели Минской группы ОБСЕ, подготовили специальное заявление и распространили его среди государств-членов для утверждения.

Однако семь членов Движения неприсоединения, представленные в Совете Безопасности ООН (Индонезия, Нигерия, Вьетнам, Тунис, Южно-Африканская Республика, Доминиканская Республика, Сент-Винсент и Гренадины), выступили против проекта. Члены Движения неприсоединения указали на то, что в проекте заявления не содержатся ссылки на четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН (№822, 853, 874 и 884-ред.), и предложили включить этот пункт в проект.

Однако сопредседатели не приняли это предложение. Более того, Россия и Франция дважды пытались принять это заявление с помощью процедуры молчания (без проведения очных совещаний — ред). Однако страны Движения неприсоединения не сдались, и заявление не было принято.

Эксперты по международным отношениям говорили, что в случае принятия документа необходимо было приостановить военные действия в Карабахе. Однако из-за принципиальной позиции государств Движения неприсоединения сопредседатели, особенно Франция и Россия, упустили этот шанс. Это позволило Азербайджану восстановить свою территориальную целостность в течение следующих 20 дней, в частности, освободить исторический азербайджанский город Шуша.

25 ноября 2020 года Франция, сопредседатель Минской группы, вновь попыталась поддержать Армению. На этот раз Сенат Франции принял проект резолюции о признании так называемой «Нагорно-Карабахской Республики». Однако французское правительство не одобрило этот документ. Тем не менее решение Сената Франции уже говорит о том, что Париж, имеющий статус сопредседателя, поддерживает Армению.

Кстати, проармянская позиция Франции, противоречащая статусу сопредседателя, также отражена в вопросе демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. Реакция Парижа на позицию Еревана в отношении восстановления международно признанной государственной границы Азербайджана дает основания говорить об этом. Во время визита исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж 1 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что азербайджанские войска должны покинуть территорию Армении, стороны должны вернуться на свои позиции, которые они занимали по состоянию на 11 мая.

Франция, которая является страной-сопредседателем с 1997 года, за этот период ни разу не сделала заявления о том, что «армянские Вооруженные силы должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана», хоть это и отражено в резолюциях Совета Безопасности ООН, одобренных также этой страной.

Кстати, три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН — Россия, Франция и США — являются сопредседателями Минской группы. Все четыре резолюции, призывающие к немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий, были приняты 30 апреля, 29 июля, 14 октября и 12 ноября 1993 года, в том числе с участием этих трех стран. Однако за все прошедшие с тех пор годы эти страны не только не предприняли конкретные шаги для их реализации со стороны Армении, но даже не сделали об этом заявлений.

Напротив, сопредседатели предпринимали отдельные шаги в интересах Армении.

Например, в годы армянской оккупации Карабаха сообщалось, что западные страны выделяли средства на проведение там операций по разминированию. Согласно открытым источникам, процесс осуществлялся в основном Halo Trust, американо-британской частной военной компанией. Хотя Великобритания прекратила выделение средств организации в 2011 году по просьбе Азербайджана, Агентство США по международному развитию (USAID) продолжало выделять средства организации. По некоторым данным, США, одна из стран-сопредседателей, предоставила организации 17 миллионов долларов с 2001 года. Армянские источники сообщают, что организация действует в Нагорном Карабахе с 2000 года.

В другом докладе, опубликованном в марте 2017 года, говорится, что Фонд Halo Trust привлек дополнительно 1 миллион долларов для разминирования в Карабахе. Было заявлено, что для очистки территорий от мин требуется 8 млн. долларов. Организация уже нашла «неизвестного» донора, который посулил им 4 миллиона долларов за расчистку 70 минных полей. Неназванный «донор» пообещал выплатить 4 миллиона долларов, если недостающие средства будут найдены. HALO Trust планировала завершить этот процесс, начавшийся в 2000 году, к 2020 году.

Таким образом, организация, которая уже почти 20 лет незаконно действует на международно признанной территории Азербайджана, получила финансовую помощь непосредственно от США, страны-сопредседателя МГ ОБСЕ. Это означает косвенное обеспечение интересов Армении.

Более того, ситуация с заминированными районами после освобождения Карабаха ставит под сомнение целевой характер расходования средств в этом направлении.

Такой вид помощи США Армении по-прежнему стоит на повестке дня. Недавно администрация Байдена предложила Армении помощь в размере 24 миллионов долларов для устранения последствий военного периода. Конгрессмены США пошли немного дальше и призвали правительство предоставить 100 миллионов долларов помощи Карабаху и Армении.

В открытых источниках достаточно информации о том, что Россия, еще одна страна-сопредседатель МГ ОБСЕ, различными путями вооружает Армению. Москва, в частности, неоднократно предоставляла Армении крупные кредиты на покупку своего оружия. Одно из таких кредитных соглашений было подписано в июне 2015 года по ставке 3% годовых. Последняя поставка оружия в Армению по соглашению на сумму 200 миллионов долларов была завершена в июле 2018 года. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил журналистам, что Россия поставила самое современное оружие, которого нет в арсенале российской армии.

В 2017 году Россия предоставила Армении еще один кредит в размере 100 миллионов долларов под 4% годовых. По соглашению, Армения обязалась погасить кредит в течение 15 лет (2023-2037 годы). Срок выдачи кредита охватывает 2018-2022 годы.

Кстати, фотографии поставок российского оружия в Армению можно найти на странице Никола Пашиняна в Facebook. Известно также, что в 2016 году Россия передала Армении оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Во время Второй карабахской войны армяне выпустили ракету из этого комплекса в направлении Шуши. Из представленных азербайджанской стороной фактов стало ясно, что запрещенный к экспорту комплекс «Искандер-М» был поставлен из России в Армению.

Ранее, в частности, в 2008 году, оружие, предоставленное Россией Армении, вызвало всемирную дискуссию. Стоимость партии оружия, поставленного за подписью заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-лейтенанта Вячеслава Головченко, оценивалась в 800 миллионов долларов.

В рамках этой поставки Армения получила, в том числе, следующие вооружения: 21 танк Т-72; 27 БМП-2; 12 БТР 70/08; пять БРЭМ-2; четыре ЗСУ 23-4 «Шилка»; минометы БМ-37; девять РСЗО БМ-21 «Град»; 10 САУ «Акация», 14 САУ «Гвоздика»; пять 100-мм пушек МТ-12р «Рапира»; а также автоматы, подствольные гранатометы, различные боеприпасы, включая ракеты.

В свете вышеизложенного, Saxta.info приходит к выводу, что заявление Никола Пашиняна совершенно необоснованно.