Пашинян «грозится» признать мифический Арцах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти республики считают необходимым признать суверенитет Нагорного Карабаха, передает «Интерфакс».

«Арцах никогда не входил в состав независимого государства Азербайджан, и территориальные претензии последнего не основаны на международном праве», — пояснил президент. Как видим Пашинян вносит посыльный вклад в мифотворчество армянского народа.

Он добавил, что в связи с вооруженным конфликтом и вмешательством в него Турции необходимо «признать Арцах».

Судя по этим заявлениям Пашинян не совсем понимает что проиходит в Карабахе.