Армения надеется на продолжение процесса нормализации отношений с Турцией после выборов в этой стране.

Как передает # со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе слушаний о выполнении бюджета 2022 года.

«Мы надеемся, что после президентских выборов в Турции, мы сможем продолжить процесс нормализации отношений с Турцией в штатном режиме», — сказал Пашинян.

Ранее Пашинян поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, заявив, что ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между странами.