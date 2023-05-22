«Да, Армения признает территорию Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, сюда входит и Карабах».

Как передает # со ссылкой на Спутник Армения, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также отметил, что вопрос прав и безопасности жителей Карабаха армянского происхождения должен обсуждаться между Баку и Ханкенди.

«Если мы и Азербайджан правильно понимаем друг друга, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в указанных границах, а Баку признает территорию Армении в 29 800 квадратных километров», — сказал премьер-министр на пресс-конференции.