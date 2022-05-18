Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Государственной думе России.

После смерти Владимира Жириновского он временно исполнял обязанности руководителя фракции.

***10:40

Заседание фракции ЛДПР, где будет избран ее новый руководитель, началось 18 мая в 10:00 (11:00, бакинское время).

Как передает РИА Новости, об этом сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

«Внеочередное заседание фракции ЛДПР, где будет избран новый руководитель, пройдет в 10:00», — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Заседание фракции пройдет уже после прекращения 17 мая полномочий умершего ранее лидера и основателя партии Владимира Жириновского.