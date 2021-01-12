Parler требует у Amazon восстановить работу мессенджера

Мессенджер Parler, популярный у сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, подал в суд на компанию Amazon, которая отключила приложение от своих серверов. Об этом сообщает издание Hill.

Согласно иску, отказ Amazon предоставлять свои сервера нарушает антимонопольное законодательство, а также контрактные обязательства сторон.

Как сообщалось, cоциальная сеть Parler, объединившая сторонников президента США Дональда Трампа, оказалась под угрозой исчезновения — от сотрудничества с сервисом отказались такие компании, как Apple, Google и Amazon. По их мнению, пользователи Parler распространяют на платформе призывы к насилию. Глава сервиса в недавнем интервью пожаловался на то, что IT-гиганты фактически уничтожили его компанию, а заодно посягнули на свободу слова. (gazeta.ru)