В Венгрии глава правящей фракции «Фидес» Мате Кочиш заявил, что парламент страны проголосует о членстве Финляндии в НАТО 27 марта. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«От имени фракции «Фидес» сообщаю, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Парламентское голосование по этому вопросу будет перенесено на 27 марта, и мы единогласно проголосуем «за». По поводу Швеции парламентская группа примет решение позже», — сказано в сообщении.

17 марта правящая парламентская партия Венгрии «Фидес» установила новую дату ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Как пишет издание HVG со ссылкой на свои источники, голосование по вопросу расширения Североатлантического альянса пройдет 31 марта.