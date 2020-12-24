Парламент утвердил новое правительство Грузии

Парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против — все представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». В зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.

После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе.