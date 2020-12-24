Парламент утвердил новое правительство Грузии

Парламент Грузии выразил доверие новому составу правительства во главе с премьер-министром Георгием Гахария. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
За представленный список проголосовали 85 депутатов, ни одного против — все представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия». В зале заседаний по-прежнему все места оппозиции пустуют.
После признания полномочий нового парламента правительство Грузии ушло в отставку в полном составе.
Парламент также одобрил представленную теперь уже премьер-министром Георгием Гахария правительственную программу «Для строительства европейского государства». В ней определена основная цель правительства — преодоление созданного пандемией кризиса, быстрое восстановление экономики и развитие, создание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, продолжение структурных реформ.
Исходя из указанных целей, усилия правительства Грузии будут направлены на следующие четыре ключевых направления: 1. внешняя политика, безопасность, решение конфликтов и права человека, 2. экономическое развитие, 3. социальная политика и развитие человеческого капитала, 4. государственное управление.