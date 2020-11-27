Парламент Турции осудил резолюцию Сената Франции по Карабаху

Парламент Турции решительно осудил резолюцию Сената Франции по Нагорному Карабаху.

С осуждением французских законодателей выступили четыре ведущие парламентские партии Турции — Партия справедливости и развития, Республиканская народная партия, Партия националистического действия и партия İYİ, сообщает Агентство Анадолу.

В заявлении, за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа, подчеркивается незыблемость поддержки позиции братского Азербайджана в вопросе освобождения от оккупации исторических земель.

«Турецкий парламент и народ Турции несомненно учтут враждебные шаги в отношении нашей страны и братского Азербайджана. Резолюция Сената Франции о признании так называемого «НКР», принятая 305 голосами законодателей, не представляет никакой значимости и с точки зрения международного права. Нагорный Карабах был и остается территорией Азербайджана», — говорится в документе.

В заявлении также привлекается внимание к 30-летнему бездействию Франции на посту сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Последняя резолюция Сената Франции не стала сюрпризом для Турции, которая в последнее время сталкивается с яро предвзятым отношением французской стороны. Тот факт, что в поддержку предвзятого документа проголосовало абсолютное большинство членов Сената Франции, вызывает опасения за будущее этой страны», — говорится далее в заявлении.