Как передает ТВ по итогам прошедшего 21 января совместного заседания палат парламента Туркменистана, соответствующий проект конституционного закона о внесении изменений и дополнений в конституцию страны был отправлен на рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова. Он его одобрил и подписал.

Также в Туркменистане создан высший орган народной власти Народный Совет (Халк Маслахаты), его возглавил экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, который ранее был председателем верхней палаты парламента.

Проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны о создании Халк Маслахаты подписал президент Туркменистана.