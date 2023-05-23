Парламент Словении во вторник принял декларацию о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на словенское издание 24ur.

В декларации парламентарии осуждают «геноцидные деяния, повлекшие смерть миллионов украинцев и нанесли большой ущерб основам украинского общества», а также осуждают и отвергают «попытки искажения исторических фактов», связанных с Голодомором.

Президент Владимир Зеленский уже поблагодарил словенский парламент за принятое решение. «Международная коалиция государств, преданных восстановлению исторической справедливости, продолжает укрепляться. Вместе к правде, а значит, и ответственности», – прокомментировал он в Twitter.

В целом Голодомор геноцидом украинского народа уже признали парламенты более двух десятков стран мира, в том числе и в Европе.