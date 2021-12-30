30 декабря Милли меджлис на пленарном заседании принял в третьем чтении «О медиа».

Депутаты не учли протесты и требования многочисленных журналистов и СМИ, внести необходимые изменения.

В тоже время, были сделаны ряд несущественных дополнений, которые никак не повлияли на общий характер документа.

В частности, в статью 13 дописали, что субъекты медиа должны делать ссылку при использовании материала информационных агентств.

В статью 14 дописали, что излагаемые факты должны комментироваться объективно, не должно быть одностороннего подхода.

Наконец в статью 30 дописали, что «занимающиеся трансляцией аудиовизуальных программ через интернет, могут получить лицензию платформенного вещателя путем личного обращения».

Таким образом, ничего принципиально не изменилось. Закон резко ограничит права журналистов и пользователей соцсетей. Практически любая публикация, видео или мнение может быть трактовано, как нарушение закона, равно, как и высказывание личного мнения. (Turan)