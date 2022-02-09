Назначение бывшего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность руководителя норвежского Центробанка вызывает вопросы у парламентариев этой страны о справедливости процесса приема на эту должность, пишет издание Nettavisen. Поскольку ведомство, управляющее нефтяным фондом страны, старается избегать партийной предвзятости, Столтенберг и его связи с Рабочей партией Норвегии делают его не самой очевидной кандидатурой, говорится в материале издания.

В контрольном комитете парламента страны уже подняли вопрос о рассмотрении назначения. Всего законодатели направят 21 вопрос министру финансов Трюгве Слагсволду Ведуму от Центристской партии и премьер-министру Йонасу Гаре Стёре от Рабочей партии.

Лидер комитета Петер Фрёлих из Консервативной партии считает, что ключевой вопрос в деле заключается в том, был ли процесс найма Столтенберга справедливым и учитывалось ли его партийное прошлое, поскольку Рабочая партия на данный момент обладает большинством мест в парламенте.

Итальянская газета la Repubblica ранее написала, что новым генеральным секретарем НАТО должен стать представитель одного из государств — членов альянса, расположенных на Средиземном море. (Газета.ру)