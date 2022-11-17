Жогорку Кенеш сразу в трех чтениях проголосовал за законопроект о ратификации договора по делимитации отдельных участков кыргызско-узбекской границы.

Документ поддержали 64 депутата, 19 проголосовали против.

Также депутаты парламента в трех чтениях поддержали соглашение с Узбекистаном о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища.

Согласно процедуре, законы войдут в силу после подписания президентом.

14 ноября эти документы ратифицировала законодательная палата парламента Узбекистана.

Докладчиком по законопроекту выступил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Также в зале заседаний парламента присутствовал президент Садыр Жапаров.

Договор об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы и Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского водохранилища подписали министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана 3 ноября в Бишкеке. 14 ноября законодательная палата парламента Узбекистана одобрила ратификацию соглашения.