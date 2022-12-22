Парламент Кыргызстана одобрил в первом чтении поправки к закону о гарантии экс-президентам страны, которые предусматривают лишение бывших глав государств прав пожизненно пользоваться государственной дачей и правительственной связью, сообщила пресс-служба заксобрания.

«Согласно поправкам, экс-президент Кыргызстана в течение одного месяца с момента вступления в должность вновь избранного президента республики прекращает пользование объектами недвижимости, расположенными на территории госрезиденции», — говорится в пресс-релизе.

Законопроект в парламент внес депутат от провластной фракции «Ата-Журт Кыргызстан» (Родина Кыргызстан) Женишбек Токторбаев.

При этом поправки предусматривают право экс-президента Кыргызстана пользоваться госохраной за свой счет, а также право чиновников, временно проживающих в госрезиденции, платить из собственных средств за коммунальные услуги.

До сих пор закон о статусе экс-президента Кыргызстана наделял бывших глав государства правом на пожизненную госохрану, госжилье, бесплатный транспорт, медицинские обследования. Экс-президент также получает пожизненное содержание в размере 75 процентов от месячной зарплаты главы государства.