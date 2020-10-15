Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ

Парламент Израиля утвердил мирное соглашение страны с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает Газета.Ру.

Согласно сообщению, 80 из 120 депутатов кнессета (парламента) поддержали соглашение, 13 высказались против.

Отмечается, что теперь документ будет направлен на рассмотрение в правительство Израиля.

Ранее в Белом доме США было подписано историческое соглашение между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. В обмен на установление дипломатических отношений с двумя арабскими государствами Тель-Авив отказался от планов по оккупации палестинского западного берега Иордана.