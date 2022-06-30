Внеочередные парламентские выборы в Израиле состояться 1 ноября. До 15 сентября все партии должны сдать готовые списки.

Израильский парламент (Кнессет) в четверг, 30 июня, проголосовал за самороспуск. Следующие парламентские выборы состоятся 1 ноября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Выборы пройдут 1 ноября 2022 года, они станут пятыми за последние три года. До этого времени должность исполняющего обязанности премьер-министра будет занимать глава МИД Яир Лапид.

Голосование должно было состоятся еще вчера, но коалиция и оппозиция не могли согласовать дату выборов. Оппозиционные парламентарии требовали провести выборы 25 октября, но окончательной датой все же стало 1 ноября. Партийные списки должны быть сданы до 15 сентября.

В среду, 29 июня, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что уходит из политики и не будет баллотироваться на новых парламентских выборах.

Беннет и Лапид объявили о решении распустить Кнессет 20 июня на фоне возникшего в стране политического тупика. Коалиция из восьми партий не смогла договориться по принципиальному вопросу — продлению действия документа, по которому еврейские поселения на Западном берегу живут по законам Израиля, а не Палестинской автономии.

За продление отказывались голосовать входящие в коалицию депутаты-арабы. Для Беннета и других партнеров по правительству это был принципиальный вопрос.

По последним данным, оппозиционная партия «Ликуд», лидером которой является бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху, занимает лидирующие позиции. Нетаньяху находится под судом по обвинению в коррупции, но он рассчитывает сформировать новое правительство. Правительство Беннета экс-премьер назвал самым провальным в истории Израиля.