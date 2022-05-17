Парламент Финляндии на пленарном заседании во вторник проголосовал за подачу заявления о вступлении страны в НАТО.

Из 200 депутатов Эдускунта (парламента) за членство в Североатлантическом альянсе проголосовали 188 человек, против были 8.

Как заявил выступивший с докладом председатель парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Jussi Halla-aho), «Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО». «Из существующих альтернатив членство в НАТО является самой сильной дополнительной защитой для Финляндии», — считает он.

При этом он отметил, что вступление в альянс не должно сопровождаться предварительными национальными условиями или оговорками.

Халла-ахо отметил, что деятельность Финляндии в НАТО может быть изложена позднее в докладе о внешней политике и политике безопасности, который будет рассматриваться один раз в течение парламентского срока.

Решение парламента должен утвердить п. (INTERFAX.RU)