Парламент Бахрейна призвал власти страны согласовывать с ним все следующие шаги по нормализации отношений с Израилем

Парламент Бахрейна в субботу обратился с призывом к правительству страны провести консультации с законодателями по вопросу о нормализации отношений с Израилем, сообщает Анатолийское агентство новостей.

По его данным, в совместном послании обеих палат парламента, направленном кабинету министров, говорится, что «каждый следующий шаг в этом направлении должен быть согласован с законодательной властью».

В то же время в послании содержатся слова приветствия в связи с достижением накануне договоренности о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. Парламентарии отметили, что «это послужит укреплению стабильности и безопасности в регионе».

Между тем, основная оппозиционная партия Бахрейна «Вафак» (Национальное исламское общество) подвергла критике эту договоренность, отметив, что власти Бахрейна не имели законного права заключать такое соглашение.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил, что Бахрейн и Израиль согласились восстановить дипломатические отношения.

«Сегодня — еще один исторический день. Два наших больших друга — Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это — вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней», — написал президент в твиттере.

Бахрейн стал четвертой арабской страной, объявившей о нормализации отношений с Израилем. Уже долгое время Египет и Иордания поддерживают дипломатическое отношения с Израилем, а в августе о решении установить дипотношения объявили ОАЭ.