Парламент Азербайджана обсудит сегодня пять вопросов

Сегодня будет проведено очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана .
На повестке заседания пять вопросов:
— поправка в закон «О бухгалтерском учете» (третье чтение);
— упразднение закона «Об условной финансовой единице»;
— поправки в законы «О защите прав на фольклорные образцы Азербайджана», «О борьбе с коррупцией», «О банках», «Об управлении муниципальными землями» и в Гражданский кодекс Азербайджана;
— поправка в «Положение о службе в таможенных органах», утвержденное законом номер 768-IQ от 7 декабря 1999 года;
— поправка в закон «Об орденах и медалях Азербайджана в связи с учреждением юбилейной медали «15-летие министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана» (первое чтение).