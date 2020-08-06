Парламент Азербайджана обсудит сегодня изменения в шесть законов

Сегодня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В повестку заседания включены шесть вопросов:

1. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год» (второе чтение).

2. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О бюджете органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту в 2020 году» (второе чтение).

3. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О бюджете Фонда по страхованию от безработицы на 2020 год» (второе чтение).

4. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О занятости населения» (второе чтение).

5. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «О страховании от безработицы» (второе чтение).

6. О проекте закона Азербайджана о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях» (второе чтение).