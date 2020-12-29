Парламент Азербайджана обсудит сегодня 17 вопросов

Сегодня парламент Азербайджана обсудит 17 вопросов.

Так, в третьем чтении будет обсуждаться госбюджет Азербайджана на 2021 год.

На повестке следующие вопросы:

— о законопроекте «О государственном бюджете Азербайджана на 2021 год» (третье чтение);

— о законопроекте «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2021 год» (третье чтение);

— о законопроекте «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2021 год» (третье чтение);

— о законопроекте «О минимальном прожиточном минимуме на 2021 год в Азербайджане» (третье чтение);

— о законопроекте «Об уровне критерия нуждаемости в Азербайджане на 2021 год» (третье чтение);

— о законопроекте «О бюджетной системе» (третье чтение);

— о законопроекте «О социальном страховании» (третье чтение);

— о законопроекте «О трудовых пенсиях» (третье чтение);

— о законопроекте «О социальных пособиях» (третье чтение);

— о смете расходов Милли Меджлиса на 2021 год;

— о смете расходов Счетной палаты на 2021 год;

— о законопроекте по поправке в «Положение о службе в таможенных органах», утвержденном законом № 768- IQ от 7 декабря 1999 г. (третье чтение);

— о законопроекте по поправке в закон «Об автомобильном транспорте»;

— о законопроекте по поправке в закон «О банкротстве и разорении» (второе чтение);

— о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

— о законопроекте по поправке в Налоговый кодекс Азербайджана (второе чтение);

— о законопроекте по поправке в закон «О государственном долге» (второе чтение).