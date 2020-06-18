Park Cinema дарит возможность выиграть призы

Сеть кинотеатров Park Cinema дала старт новому проекту — TakCinema.

Как сообщили # в пресс — службе киносети, каждый участник этого проекта, ответив на 10 вопросов о кино, может заработать призы от Park Cinema и партнеров передачи.

Ведет проект Люба, знакомая зрителям по специальным репортажам с премьер Park Cinema. В каждом выпуске принимают участие два случайных гостя и один звездный. Первым звездным гостем TakCinema стал актер и режиссер Бахрам Багирзаде.

«Съемки с участием Бахрама Багирзаде состоялись 29 мая. Мы знаем, что сейчас он находится в больнице и лечится от коронавируса. Хотим пожелать ему и всем, кто заразился этим вирусом скорейшего выздоровления», — сказал пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

По его словам, TakCinema будет выходить на YouTube каждую неделю. «Участником передачи же может стать каждый, кто закажет такси у наших партнеров Ekonom Taksi *9111», — добавил он.