Париж, мы тебя любим, но на этот раз ты не прав…

Наверное, в мире трудно найти грамотного и просвещенного человека, который хотя бы заочно не любил Париж и даже всю Францию.

Потому что Франция – это не только всем известные Лувр или Эйфелева башня, не только самые различные и незабываемые французские коньяки и популярный парфюм, но это и «Орлеанская дева» Жанна Д Арк, Великая Французская Революция и знаменитая «Марсельеза», великий Наполеон Бонапарт и Ватерлоо, великие философы — энциклопедисты Дидро, Даламбер и Вольтер, не только плеяда блестящих математиков – основателей математического анализа, но она есть также Сартр и Камю, другие экзистенциалисты 20-го века…

Одним словом, многое из культуры, даже из быта Франции и французов стало достоянием всего человечество. Плюс, вряд ли подавляющее большинство французов в курсе того, что на Кавказе есть такое «государство», как Армения, которая объявила захваченные ею азербайджанские территории «независимым Арцахским государством», которое должны признать и защитить в том числе, французы.

Конечно, всем известно, что во Франции в настоящее время проживают сотни тысяч армян, и французы знают не только известного шансонье Шарля Азнавура, но и известного советского кинорежиссера Сергея Параджанова, который еще в советское время получил Пальмовую Ветвь. Да, они совсем мало знают про Азербайджан и азербайджанцев.

Возможно, обычный, среднестатистический француз весьма удивился бы если узнал, что легендарный партизан Харго, участник Французского Сопротивления, Национальный Герой Франции Ахмедия Джабраилов был азербайджанцем. Да, пока ни один Жак или же Пьер не только не воевал за Азербайджан, даже многие из них не попытались донести известную им правду об Азербайджане до своих граждан — соотечественников, но Ахмедию Джабраилова знал лично сам генерал Шарль де Голль! Последний, наверное, если бы жил в наше время, не остался в долгу и попытался бы выразить то отношение к азербайджанскому народу, которое в свое время испытывал Ахмедия к французам.

Но сейчас, к большому сожалению, Францией правят не такие, как генерал де Голль, а такие политики, как Эммануэль Макрон.

А чуть раньше, до него, в Елисеевском дворце хозяйничал Николя Саркози, который прославился не только тем, что называл Армению «младшей сестрой» Франции, но еще и тем, что в свое время получил миллионы долларов взятки у ливийского диктатора Каддафи! Может ли кто-нибудь дать нам стопроцентную гарантию в том, что он не принимал такие «подарки» и от представителей армянской диаспоры?

Теперь о том, что почему же мы остановились на этих деталях? Видите, ли политику в основном, делают политики, в том числе, и французскую, потому что именно им нужны голоса избирателей французского происхождения.

Поэтому мы должны требовать объяснения в первую очередь, у таких политиков, как Макрон, у тех сенаторов, которые забывают о том, что в эти дни все, особенно, французы, как политики страны -сопредседателя должны максимально сдерживать свои эмоции, хотя бы по той простой причине, что пока в нагорно-карабахском военно-политическом театре все происходит точно по духу мадридских или же казанских принципов, согласно основным требованиям всем хорошо известных четырех резолюций СБ ООН, постоянным членом которого является и Франция.

Собственно говоря, против кого и против чего выступают некоторые французские горе-политики? Политика должна быть грамотной, она должна опираться на базовые принципы международного и местного законодательства. Можем ли мы это утверждать касательно последнего «решения» французов? Увы!…

Они, видимо, забыли тот факт, что этнический сепаратизм вполне знакомое явление французам, и то, как они десятилетиями поступали в отношении собственных сепаратистов, это мы также знаем не понаслышке.

Вдобавок, Франция является одним из постоянных членов СБ ООН, который имеет право на вето.

В свое время французы в СБ ООН очень перестарались, чтобы придать аморфный вид требованиям принятых резолюций. Но им не удалось, во-первых, изменить источник агрессии, т.к. в документах однозначно отмечается, что это армянские силы. Во-вторых, в этих резолюциях есть требование о незамедлительном освобождении районов, без каких-либо предварительных условий!

Так, в чем же дело, господа? Может и требования ООН имеют «срок годности»? Ведь, через 27 лет, наконец – то, выполнены именно эти требования резолюций СБ ООН! Если вы были против этого, если вы с самого начала были за безоговорочную поддержку армян, тогда почему же приняли статус сопредседателя, почему участвовали на переговорах наряду с другими сопредседателями?

Ведь, вы сами прекрасно знаете, что сопредседатели должны соблюдать нейтралитет и действовать в рамках, в первую очередь, международного права, не разделяя страны на младших или старших сестер Франции…