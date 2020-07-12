Папа Римский прокомментировал превращение собора Святой Софии в мечеть

Папа Римский Франциск заявил, что «очень огорчен» решением Турции превратить в мечеть собор Святой Софии, который ранее был музеем.
«Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии и я очень огорчен», — заявил он, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
Госсовет Турции — высший административный суд страны — 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений.(РИА Новости)