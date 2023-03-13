Сегодня стало известно, какие мирские муки терзают наместника Бога на земле (по канонам католиков) Папу Римского. Душу преподобного раздирали все те же грехи человеческие, которые мы переживаем со дня сотворения мира.

Но в век современных технологий, когда люди общаются друг с другом не только вживую, но и в виртуальном мире, Папа Римский решил выбрать более широкую аудиторию. То есть, виртуальный мир.

Оказывается, Франциск между духовным общением со Всевышним, не забывает и мирские дела. А точнее, он в курсе новейших технологий.

Так, сегодня Папа Римский распространил новость, следуя технологиям XXI века.

Он записал первый подкаст Popecast, который опубликован в понедельник на портале Vatican News по случаю 10-летия его избрания на папский престол.

В беседе с журналистом понтифик признается, что вспоминает события 10-летней давности «как будто это было вчера». «Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра», — сказал Франциск.

Он признался, что больше всего его ранят войны. «Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание — войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, неважно, кто именно. Они не возвращаются [к матерям]», — сказал понтифик.

К своему юбилею папства он пожелал мира: «человеческое братство, слезы — потому что не надо забывать плакать, сострадать, но и не забывать улыбаться».

Скажу честно, я не знаю что такое подкаст Popecast, даже если он первый. Интересно другое.

Если бы Папа Римский оторвался от интернета, и взглянул на происходящее чисто по-человечески, то он понял разницу между людьми, гибнущими в российско-украинской войне.

Судя по его подкасту, ему жаль и русских, и украинцев. Да, гибнут с обеих сторон. Однако, «наместник Бога» ни словом не обмолвился о причинно-следственной связи.

Фактически, Франциск уравнял оккупантов и жертв агрессии, оперируя человеческими жертвами. «Неважно, кто именно». То есть, для Франциска убийцы и жертвы – стоят на одной чаше весов.

Но с таким же успехом, Франциска могли мучать смерти палачей гестапо и СС во время второй мировой войны, что не помешало бы ему лить слезы за защитников Родины.

Папа Римский пытается заявить о себе, в частности, и Ватикане в целом, как о мериле божественной справедливости на Земле. Понятно, что спустя столетия католическая церковь, выступая с богоугодными речами, пытается смыть вековой позор инквизиции.

Однако, нынешнее «отпущение грехов» Франциска российским агрессорам, в русло которого «папа не самых честных правил» вписал и жертв оккупации — украинцев – не является панацеей от войны.

Кстати, удивительную способность Франциска рассматривать оккупантов и жертв оккупации мы наблюдали на протяжении всей его «богоугодной» деятельности.

С пеной на губах и с кадилом в руках Франциск каждый раз заливал свою сутану слезами по поводу «геноцида армян» в Османской империи. И в то же время его «искренние» глаза были сухи, когда речь заходила о Ходжалинском геноциде. Реальном, а не мифическом «армянском геноциде».

Возвращаясь к словам Франциска, отметим, что не подобает ему рассуждать о «человеческом братстве и слезах». Точнее, не имеет на это права. В своих подкастах он может писать что угодно, но всей этой белиберде люди не верят. Или Папа Римский своим лживым и глупым «пацифизмом» пытается обмануть Бога?..