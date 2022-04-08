Растущая цена нефти все больше беспокоит потребителей «черного золота». Опасение прекращения экспорта российского сырья приводит котировки к рекордным уровням. На этом фоне Международное энергетическое агентство (МЭА) планирует прекратить галоп цен путем распродажи собственных резервов.

Дорожающее на волне растущей нефти автомобильное топливо держит в напряжении правительство США. Под занавес минувшей недели американский лидер принял решение на протяжении следующих месяцев высвободить на рынок из стратегического резерва США 180 млн баррелей. Для понижения цен он также призвал американские компании увеличить нефтедобычу, предложив в Конгрессе разработать стимулирующие к этому меры.

На фоне того, что МЭА и Штаты планируют наращивать предложение на нефтяном рынке, министры ОПЕК+ проголосовали за увеличение с мая квоты на добычу на 432 тыс. б/с. Таким образом, в решение имплементировано повышение с мая 2022 года референтной базы на 1,63 млн б/с, от которой отсчитывается снижение уровня добычи.

На этом новостном фоне мировые цены проявили неоднозначную динамику. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,01% — до 100,57 долларов за баррель. Майские фьючерсы WTI, напротив, выросли на 0,44%, до 96,44 доллара. На взгляд аналитиков, разноплановая динамика обусловлена опасениями инвесторов из-за санкций к России и возможное сокращение ее экспорта. Многие авторитетные аналитики сомневаются в существенном влиянии предложенных Байденом мер на понижение нефтяных цен.

По свидетельству аналитиков Sevens Report Research, эффект от этих мер будет временным, поскольку до конца года на рынке ежесуточно ожидается дефицит на уровне 2 млн баррелей. Подобным образом рассуждают и эксперты S&P Global Commodity Insights, считающие, что на восходящую динамику цен повлияет фактор российской нефти, вернее, ее возможного сокращения из-за санкций.

Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, неопределенность на рынке нефти из-за санкций к России – главная причина подорожания фьючерсов. «На фоне такой неопределенности нефть не будет сильно падать в цене», — уверен аналитик. Похожего мнения руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его свидетельству, упомянутый шаг американского лидера не окажет долговременного эффекта, тем более в условиях рисков, сопряженных с конфликтом между Россией и Украиной. На взгляд аналитиков, предпринимаемые меры не окажут существенного влияния на котировки нефти.

Однако помимо намерений МЭА, нефть реагирует отрицательной динамикой на новостной фон вокруг растущей статистики заболеваний и возможного замедления мировой экономики в том случае, если пандемия возьмет реванш.

Потому, можно сказать, всплеск заболеваемости коронавирусом в Китае пришелся здесь как нельзя кстати. Правительство страны, по праву считающейся одним из крупнейших потребителей нефти, уже ввело ограничительные меры, призванные остановить разгул вируса. Ограничение передвижения населения в свою очередь привело к сокращению спроса, что может серьезно ударить по нефтяным котировкам. Словом, очередная волна пандемии способна куда лучше поддержать Белый Дом в его намерении сбить нефтяные цены. И все это вкупе с распродажей резервов нефти может простимулировать удешевление котировок.