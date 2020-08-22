Пандемия учит жить по-другому

Трудно привыкнуть к Дженнифер Лопес в маске. Жена тоже ходит в маске. Похожа на Дженнифер Лопес. Когда все женщины в маске, создается иллюзия, что каждая из них — твоя жена.

Неприятная соседка маски не носит. Жаль. Хотя бы на некоторое время можно было забыть о её существовании. Придется терпеть.

Нравственности при пандемии стало больше. Опасно стало говорить девушке в маске: «С вами можно познакомиться?». Не формами ведь жив мужчина. Спасает социальная дистанция. Культура сбережения здоровья и физическая сохранность внешнего вида стали очень актуальными. Маська (оставить или убрать мягкий знак оставляю на усмотрение читателя) может быть очень даже агрессивной.

Сейчас везде пишут, говорят и показывают, как жить при пандемии. Советов от различных организаций и личностей, мобилизованных помочь людям выжить, много. Только успевай запоминать. Хотя основных три: ношение маски, социальная дистанция и гигиена. Однако всего не предусмотришь. Жизнь во время пандемии иногда приводит к поступкам, которые в нормальной жизни никому в голову не могло прийти.

Вот что рассказал мой друг. Пришел на днях на прием прокуратору, начальству. Секретарша велела ждать. Так принято. Звали, не звали – не имеет значения. Ждать у нас стало привычкой. Имеют миллион, хотят второй. Другие ждут зарплату, чтобы купить валидол. Многие не дождались исполнения элементарных желаний и ушли. Кто-то куда-то, а некоторые и подальше. Не хочешь жить по формуле: “Buna da şükür”, изучай английский язык.

Однако, отвлеклись. В приёмной с нетерпением ждали встречи с прокуратором (начальником) еще три человека. Вдруг один из них встал и подошел к секретарше, наклонился к бриллиантовому ушку (нехилый камешек), тихо спросил: «Какого цвета маска у прокуратора?». Она удивилась, но ответила: «Чёрная». Коллега задумался и сказал секретарше: «Приду в следующий раз. Когда он будет в маске белого цвета. Вы мне позвоните». «А если маска будет голубого цвета», — спросила секретарша, — позвонить? «Нет, не будем рисковать», — ответил посетитель.

Мой друг решил не рисковать. Белый цвет символизирует добродетель, любовь начальства, повышение в должности, прибавку к зарплате, внеочередную премию. В премию в условиях экономического кризиса не верится, но всякое бывает. Вдруг в запасниках что-то и осталось для нормальной жизни.

Согласитесь, что чёрный цвет имеет негативную окраску, символ строгости, непоколебимости начальства – понижение в должности, в зарплате, инфаркт, неудобства по службе и в жизни. «Коллега прав», – решил мой друг, — лучше не рисковать».

Пандемия научила обращать внимание на мелочи, на которые до нашествия коронавируса никогда бы не обратил внимание.

Жесткий карантин. Проснулся рано, к удаленной работе подключаться рано, придется смотреть телевизор. Включил. Шла передача на фоне хорошо продуманного интерьера. Учли все до мелочей. Одно смутило. За окном лето, 40 градусов жары, а в интерьере горит стилизованный камин. Наверно, с зимы забыли выключить. Стало не до содержания передачи. Вспомнил новый год без коронавируса, легче стало. Нет, просто молодцы режиссеры. Намек понят: держись народ, к зиме пандемия кончится.

Пандемия и карантин отчетливо показали, кто горазд говорить, а кто — действовать. Оказалось, что эффективно можно работать и дома, отдаленно. Некоторые организации вели себя по отношению к своим работникам, работающим дома, строже, чем, когда они приходили на работу. Знаю людей, которые ставили будильник, чтобы в назначенный час в онлайн-режиме доложить руководству, что к труду готовы. Некоторые даже выговор схлопотали, за то, что опоздали зайти на онлайн-работу на полчаса, хотя до пандемии могли себе позволить прийти на службу на час позже. Один дотошный экономист умудрился подсчитать, сколько сэкономила организация на свете, газе, воде, туалетной бумаге, салфетках, жидком мыле, дезинфицирующих средствах, канцелярских принадлежностях во время работы сотрудников в онлайн-режиме. Цифра впечатляет и заставляет задуматься.

Только ответственность могла спасти положение. К сожалению, не у всех она проявилась. Некоторым пришлось в срочном порядке осваивать информационные технологии. У многих получилось. Давно надо было, да руки не доходили. Пандемия заставила. Одним из первых в условиях пандемии начал работать Государственный экзаменационный центр. Центр работал и работает, соблюдая все требования Всемирной организации здравоохранения: от измерения температуры абитуриентов и выпускников до обеспечения необходимой дистанции в помещениях, где проводились экзамены. Те, кто не оглупел, радуются. Жизнь становилась осмысленной, значимой. Появилась цель: ждать не «конца света», запасаться продуктами, а продолжать жить в условиях пандемии. Весь процесс был продуман до мелочей. Стало ясно, кто есть кто: кто умеет, кто не умеет, а кому всё равно.

Слушок пошел, что родительские собрания будут проходить в онлайн-режиме. Прекрасно! Общение родителей с классным руководителем в онлайн режиме даст возможность общественности воочию убедиться, что веников в школе достаточно, чтобы выметать не только мусор. Лишь воспитание и обучение являются приоритетами в образовании.

Надо на некоторые вещи смотреть позитивно. Например, многие жаловались, что пляжи закрыты. Да плохо, но есть и положительный момент: утонувших меньше, чем в прошлом году.

Вот недавно статистика дала информацию, что во время пандемии сократилось количество разводов и браков. Нет, желающих развестись или вступить в брак по любви не уменьшилось. Слушок пошел, что развестись или заключить брак очень скоро можно будет в онлайн-режиме. Невеста моего друга живет в Испании. Самолеты не летают, поезда не ходят, корабли не плывут (пассажирские). Надо соединить влюбленных в союз, чтобы им было легче пережить пандемию. Нужно верить, что встреча состоится не на небесах, а на земле. События показывают, чтобы не стать чужим, надо вовремя прийти, уйти, красиво распрощаться.

Трудно жить в условиях пандемии, а надо.