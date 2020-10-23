Пандемия обмелила инвестиционный поток в ненефтяной сектор

Последний кризис, вызванный коронавирусом, привел к обычной для мировой рецессии осторожности иностранных инвесторов. Наша страна в этом плане не стала исключением.

Так, в период с января по сентябрь сего года инвестиции в экономику Азербайджана составили 10 млрд 430 млн 200 тыс. манатов, информирует Государственный комитет статистики. Отсюда следует, что к тем же месяцам прошлого года капиталовложения сократились на 3,8%.

При этом нефтегазовый сектор Азербайджана не теряет привлекательности для инвесторов, а интерес к этой сфере продолжает расти. На фоне общего спада, инвестиции в углеводородную сферу увеличились на 15,2%, а в ненефтяной сектор, напротив, сократились на 14,1%. Статистика показывает, что зарубежные инвесторы неохотно вкладываются в местный ненефтяной сектор Азербайджана, поскольку с позапрошлого по октябрь года минувшего инвестиции в неуглеводородные сферы страны сократились почти на 60%. А с началом пандемии этот процесс усилился.

Ненефтяной сектор Азербайджана не представляет особого интереса для зарубежных инвесторов, сказал # экономист Азер Мехтиев. По его словам, главным источником капиталовложений в неуглеводородные отрасли остается государство, реализующее различные инвестиционные проекты в этой сфере, кредитующее предпринимателей и аграрный сектор, вкладывающее в инфраструктуру городов и сел. В то же время, говорит он, понижение доходов государственного бюджета от нефти приводит к необходимости сокращать статьи денежных вложений в инвестиционные замыслы, что в целом оборачивается понижением экономической активности.

Эксперт напомнил, что наиболее большие инвестиционные вливания по линии государства приходились именно на годы высоких нефтяных котировок, тогда как снижение цены нефти сопровождалось спадом финансовых вложений. Но можно ли считать уменьшение иностранных инвестиций поводом к снижению экономической активности? По свидетельству доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, этого не следует допускать. Ведь уменьшение иностранных инвестиций, говорит он, отнюдь не повод смириться с падением инвестиционной активности по стране. Профессор предлагает увеличить финансирование реальной экономики, запустив маховик внутреннего кредитования.

«Институт доступного внутреннего кредита должен служить основой для наращивания инвестиций и экономического роста, — уверен собеседник. – Даже поверхностный анализ структуры внутренних инвестиций проливает свет на серьезное преобладание удельного веса государственных инвестиций, в то время как доля банковского кредитования чрезвычайно мала и едва дотягивает до 8%». Ученый считает, что это серьезный сигнал для Центробанка и экономического блока правительства.

В отличие от ненефтяного сектора экономики, поток зарубежных инвестиций в «нефтянку» возрос и будет расти в перспективе, уверены в экспертном сообществе. Росту вложения средств в основной капитал послужит активизациея работ по строительству новой добывающей платформы на месторождении Азери-Чираг-Гюнешли в Азери Центрально-Восточная. Росту инвестиций также послужил проект Южного газотранспортного коридора. C января по сентябрь SOCAR потратила примерно 102 млн долларов CША для финансирования своей доли участия в проектах ЮГК стоимостью 40 млрд долларов.

Иностранные инвесторы также заметно увеличили инвестиции в нефтедобычу в Азербайджане, несмотря на пандемию, вызвавшую снижение спроса на нефть и панику у производителей. Что же касается прочих отраслей, в структуре инвестиций 6 млрд 995,8 млн манатов или 67,1% были направлены на сферы производства, 2 млрд 492 млн манатов или 23,9% в сферы услуги, 942,4 млн манатов или 9% на строительство жилых домов.