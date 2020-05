Пандемия не преграда для больших проектов: Узеир Новрузов и Cirque du Soleil это доказали

Известный азербайджанский артист, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, участник шоу America’s Got Talent: The Champions Узеир Новрузов стал героем нового короткометражного фильма, посвященного карантину.

Как сообщает #, премьера мини фильма состоялась сегодня в YouTube.

В 23-х минутном видео под названием «Карантин глазами артистов Цирк дю Солей и Узеира Новрузова из AGT» (Quarantine Through The Eyes of Cirque du Soleil Artists and Uzeyer Novruzov from AGT) топовые артисты мира представлены в хронике самоизоляционных дней. При этом каждый из них демонстрирует в фильме свои способности. Несмотря на то, что Вселенная взяла паузу, артисты по-прежнему полны сил и энергии. Они поддерживают форму в домашних условиях, проводят время со своими родными и близкими, скучают по большой сцене и зрительским овациям, но стараются не унывать в надежде на скорую встречу с публикой.

Фильм начинается и заканчивается кадрами с участием Узеира Новрузова.

В интервью # артист, проживающий в Лас Вегасе (США) рассказал, что фильм снимался в условиях домашней изоляции:

«Каждый из артистов снял свой эпизод на территории своего дома. Мне помогали мои близняшки – Зарина и Сабрина Новрузовы. Одна дочка снимала, другая подавала свет. Технической стороной проекта занималась команда профессионалов. С большим удовольствием принял участие в этом фильме», — сказал он.

Посмотреть фильм можно по следующей ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=N1ESW-ShGQQ&fbclid=IwAR3ht9dMGmuvd7LrAYeM0tNrhCNg5_gvhrICWCTgAOFF1Ra0ovxmCJ6I6oA

Узеир Новрузов также рассказал, что, несмотря на незначительные послабления карантинного режима в их штате, никто сейчас не берется обсуждать тему возвращения культурной и развлекательной жизни.

«В нашей сфере, с нашей профессией, думаю, это произойдет еще не скоро», — резюмировал артист.

Узеир Новрузов – человек уникальных способностей. Его знаменитые трюки с лестницей знамениты на весь мир. Он стал участником популярного шоу America’s Got Talent: The Champions, выступал на легендарных сценах мира, сотрудничал с ведущими коллективами, принимал участие в рейтинговых шоу по всему миру.

В настоящее время артист проводит все свое свободное время с семьей, принимает активное участие в воспитании новорожденного сына, снимает юмористические видео и признается, что полностью адаптировался к тренировкам в домашних условиях, утверждая, что «пандемия – это время самоиспытания, час, когда каждый должен задуматься о своем отношении к окружающему миру».