Государственный таможенный комитет порадовал количеством торговых операций через веб-приложения Smart Customs и e.customs.gov.az.

Сообщается, что в прошлом году на этих ресурсах зарегистрировалось 275 тысяч пользователей. Только за последние 10 месяцев этого года посредством упомянутых цифровых ресурсов было подано порядка 4,6 миллиона деклараций. Иными словами, говорит в беседе с # руководитель Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз, в короткие сроки уже 275 тысяч наших граждан приобретали товары из Турции, Китая, стран Европы, США и т.д., используя для этого возможности электронных ресурсов:

«К этому надо добавить, что только за последние год или два в стране появилось порядка двухсот курьерских компаний, а многие из них действуют по сей день. И это весьма серьезный показатель. При этом статистика, опубликованная Государственным таможенным комитетом, показывает, что оборот электронной коммерции в нашей стране с участием наших граждан значительно увеличился. Полагаю, этому поспособствовали такие факторы, как усиление цифровизации, а также стимулы, созданные пандемией – речь о растущих ценах в местной розничной сети и понижении курса турецкой лиры», — заметил он.

По мнению эксперта, в то же время мы имеем дело с гибким и эффективным инструментом работы таможни с перевозчиками. Приложение позволяет организовать процесс декларирования товаров, решать таможенные затруднения и получать прочие таможенные услуги в режиме реального времени. Представители Государственного таможенного комитета не раз отмечали, что новый проект – это не просто условия для более прозрачного и быстрого внедрения электронной коммерции, но именно та среда, что повысит уровень обслуживания, устранит временные издержки, обеспечив при этом прозрачность, правильную таможенную статистику и эффективное использование ресурсов.

Как видно, на плюсы современной программы наложились благоприятные для развития электронной торговли условия пандемии. Карантинные ограничения прошлого года вызвали бум электронной коммерции – интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота прошлого года, информирует Reuters со ссылкой на отчет ООН. Но несмотря на определенные подвижки, по итогам минувшего года Азербайджан оказался на 65-ом месте среди 165-ти стран мира в рейтинге по уровню развития интернет-торговли, говорится в ежегодном отчете Конференции ООН по торговле и развитию.

Невысокий рейтинг нашей страны понятен, поскольку при его составлении уделялось внимание таким индикаторам, как состояние Интернета, доступ к банковским услугам и системам мобильных платежей, защищенность серверов и количество интернет-магазинов, а также состояние почты и служб доставки. Наша республика получила низкие баллы по доступу к банковским услугам и системам мобильных платежей, а также защищенности серверов и числу интернет-магазинов. Но есть и подвижки, считает эксперт:

«Мобильное приложение Smart Customs значительно улучшилось. В этом направлении IT – команда Госкомтаможни неоднократно встречалась с представителями местных карго-компаний. В результате сегодня грузовые компании, которые используют возможности цифровой торговли, эффективно используют этот ресурс для таможенных процедур и декларирования. Увеличивается число занятых в электронной торговле, а также обслуживающих этот сегмент рынка грузовых компаний».