Память жертв Ходжалинского геноцида почтили в храме «Агаоглан» в Лачине

24 февраля в древнем албанском храме «Агаоглан» в Лачинском районе почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В церемонии приняли участие члены албано-удинской христианской общины, представители местной и зарубежной прессы.

Сперва председатель общины Роберт Мобили зажег свечу в церкви в память о жертвах Ходжалинского геноцида. Затем он и заместитель председателя общины Рафик Данакари, а также члены албано-удинской христианской общины прочитали молитвы за упокой душ шехидов и жертв Ходжалинского геноцида.

После этого Р.Мобили сказал в беседе с журналистами, что сегодня они стали свидетелями торжества высшей справедливости: «Эту высшую справедливость восстановила победоносная Азербайджанская Армия под руководством президента Азербайджана. Азербайджанский солдат освободил от оккупации не только земли, но и религиозные храмы. Да здравствует Азербайджан, да здравствует наша армия, да здравствует наш президент».

Говоря о значимости храма «Агаоглан», Р.Мобили подчеркнул, что в Лачине много албанских церквей: «А храм «Агаоглан» — это жемчужина Лачина, Карабаха. Мы наконец-то восстановили историческую справедливость».

Р.Мобили отметил, что сегодня знаменательный день и для албано-удинской христианской общины: «Сегодня в церкви мы стали свидетелями армянских фальсификаций. На многих камнях мы заметили армянские кресты. В церкви не должно быть столько элементов, символов. Это место является родным для каждого приезжающего сюда члена общины, для каждого азербайджанца. Я взволнован. Я впервые приехал в Лачинский район и побывал в древней албанской церкви, построенной в 6-м веке. Этот храм находился под оккупацией не 30 лет, а я сказал бы, что около 200 лет. Армяне сфальсифицировали и эту церковь. Наконец-то историческая справедливость восторжествовала, и мы смогли помолиться в этом храме. Склоняем головы перед нашими шехидами, перед жертвами Ходжалинского геноцида. Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт. Сегодня мы приехали сюда впервые. Верю, что в будущем храмы, церкви на освобожденных от оккупации землях будут восстановлены».

Отметим, что монастырь «Агаоглан» (или «Сисарневенг») находится на берегу реки Агаоглан в селе Косалар недалеко от города Лачин, является базиликой, относящейся к V-VI векам.

По преданию, монастырский комплекс был построен на месте более древнего политестского храма. По христианскому преданию, в монастыре хранилась реликвия Святого Георгия. Название монастыря, используемое в азербайджанской литературе – «Агаоглан» — связано с названием небольшой горной реки, протекающей рядом с монастырем.

Доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова в своих исследованиях отмечает, что в 1613 году окружающие монастырь стены были укреплены, и была сооружена главная входная дверь. Рукопись, в которой содержится информация об этом, пропала в 1989-1992 годах, когда Лачинский район находился под контролем Азербайджана. Основное здание церкви и колокольная башня были отремонтированы в 1779 году. Церковная рукопись, в которой содержится информация об этом, пропала в 1967 году.

За 28 лет оккупации Лачинского района армяне попытались присвоить себе и этот монастырь. На стенах монастыря размещены каменные рукописи, в которых говорится о том, что данный историко-религиозный памятник якобы принадлежит армянам. Хотя место, где находится церковь, на протяжении всей истории было родиной огузских и кыпчакских тюрков. Эти утверждения армян опровергает и дата строительства монастыря. Покидая эту территорию, армяне увезли установленные в монастыре бра и некоторые исторические материалы.