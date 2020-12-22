Палата представителей США приняла законопроект с санкциями по Беларуси

Палата представителей Конгресса США в понедельник вечером одобрила законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси» (Belarus Democracy, Human Rights, and Sovereignty Act), который предполагает возможность введения санкций против российских и белорусских чиновников Союзного государства. Об этом сообщил пресс-секретарь автора документа, конгрессмена-республиканца Кристофера Смита Джефф Сэгнил.

Нижняя палата законодательного органа уже принимала данную инициативу 18 ноября, однако теперь она включена в проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Как ожидается, пакет вскоре примет Сенат Конгресса, после чего он поступит на подпись президенту США Дональду Трампу.

«Этот двухпартийный законопроект обновляет санкции в отношении чиновников белорусского правительства, препятствующих демократическому переходу», — говорится в заявлении Смита.

Как отмечается в пояснении к документу, тем самым расширяются «полномочия президента США по введению санкций» в связи с выборами 2020 года в республике. «Президент США может ввести визовые санкции против любого иностранца, являющегося членом Центральной избирательной комиссии Беларуси или участвовавшего в манипуляциях на выборах, или в отношении правительственного лица, ответственного за преследование независимых СМИ, либо представителя Союзного государства, либо российского гражданина, принимавшего значительное участие в преследовании СМИ, нарушении прав человека касательно политических репрессий в Беларуси», — говорится в тексте.(ТАСС)