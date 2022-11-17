В среду после завершения подсчета голосов в одном из округов Калифорнии стало ясно, что Республиканская партия получила большинство голосов в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс, состоявшихся 8 ноября.

Сейчас на республиканцев приходится 218 мест в Палате представителей будущего созыва, на демократов — 211. Все еще не известно кто получит остающиеся 6 мандатов членов Конгресса. Затяжка процедуры подсчета голосов связана с тем, что значительное число американцев отправили свои бюллетени по почте. Их получение и обработка занимает значительное время.

Президент США Джо Байден направил поздравления главе республиканцев в Палате представителей Кевину Маккарти с заверениями в готовности совместно работать для «достижения результатов для рабочих семей». Ожидается, что Кевин Маккарти станет следующим спикером Палаты представителей, заместив на этом посту демократа Нэнси Пелоси. «Американцы готовы к переменам, и мы готовы их осуществить», — заявил Маккарти.

Победа республиканцев на выборах в нижнюю палату Конгресса завершает двухлетний период единовластия Демократической партии, которая могла принимать законы без учета мнения республиканцев, благодаря тому, что в ее руках находился Белый дом и она обладала большинством в обеих палатах Конгресса. С будущего года одобрение любых законов и бюджета страны будет возможно только с согласия республиканского большинства Палаты представителей. Поскольку в Сенате демократы сохранили большинство комментаторы исключают одобрение Конгрессом в ближайшие два года важных законопроектов. Ожидается, что новая расстановка сил в Конгрессе может отразиться на выделении помощи Украине, вызовет серьезные трения относительно увеличения бюджетных расходов, налоговой политики. Кевин Маккарти объявил, что для республиканцев приоритетом станет увеличение производства энергии и укрепление южной границы страны. (svoboda.org)