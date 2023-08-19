Основатель первого в Азербайджане сообщества кулинаров-любителей Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде официально назначена амбассадором и экспертом пакинстанской кухни в Азербайджане, сообщает #.

Почетный диплом Ф.Гасанзаде вручил посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.

Он поблагодарил Ф.Гасанзаде за пропаганду кулинарной культуры Пакистана, за активное участие в крупных гастрономических фестивалях, за то, что своей насыщенной деятельностью она вносит свой бесценный вклад в развитие отношений между нашими дружественными странами.

Еще одна награда — благодарность и грамота за мужество и отвагу была вручена нашему прославленному альпинисту Исрафилу Ашурлы за его героический поступок, о котором написали даже мировые СМИ. На пути восхождения в гору Нанга-Парбат (8 125 м), девятом по высоте восьмитысячнике мира и одной из трех самых опасных вершин горной системы Гималаев, он спас пакистанского альпиниста Асифа Бхатти, столкнувшегося с трудностями из-за неблагоприятных погодных условий.

Асиф Бхатти потерял зрение и остался в беспомощном состоянии на высоте 7300 метров. Спасательный вертолет из-за непогоды не смог отправиться на операцию, и Исрафил Ашурлы отказался от покорения Нанга-Парбат и, рискуя жизнью, спас жизнь пакистанского альпиниста.

Отметим, что церемония вручения состоялась в рамках гастрономической недели Pakistani Food Week, в которой кулинары Azeri Home Chef приняли самое активное участие.

Гостей церемонии угощали различными изысками пакинстанской кухни, вкуснейшим манго, привезенным специально в большом количестве на мероприятие из Пакистана.