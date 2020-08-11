Пакистан обстреляли индийские районы Кашмира

Пакистанские военнослужащие в понедельник вечером подвергли обстрелу из стрелкового оружия и минометов ряд районов в секторе Пунч на линии контроля, вновь нарушив соглашение о прекращении огня в Кашмире. Об этом сообщает во вторник газета Times of India.

С индийской стороны был открыт ответный огонь. Пакистанские военные также подвергали обстрелу сектор Пунч 9 августа.

В этом году пакистанская армия более 1 400 раз нарушила режим прекращения огня в Кашмире, отмечает газета. В 2019 году число таких инцидентов достигло 3 168.

Как заявил генеральный директор полиции союзной территории Джамму и Кашмир Дилбаг Сингх, обстрелы со стороны пакистанских военнослужащих обеспечивают переброску в Индию групп террористов из лагерей в контролируемой Пакистаном части Кашмира. По индийским данным, в них размещены около 300 экстремистов, готовящихся к проникновению в Индию.(ТАСС)