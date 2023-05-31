Курс турецкой валюты отреагировал новой волной падения на итоги президентских выборов в Турции. По мнению аналитиков, сказалась нестандартная денежная политика Реджепа Тайипа Эрдогана, а также низкие процентные ставка и ограниченные валютные резервы.

На фоне неортодоксальной денежной политики лира уже потеряла 30% свой стоимости к доллару в прошедшем году. Ранее турецкая денежная единица просела на 44%, а после выборов упала еще на 1,4% — до рекордно низкого с 2018 года уровня в 20,35 лир за доллар. Падение национальной валюты соседней страны продолжается, несмотря на масштабные валютные интервенции турецкого Центробанка, потратившего на поддержку лиры почти 200 млрд долларов за последние полтора года.

Но это еще не предел: в экспертных кругах ожидают, что уже к концу второго квартала лира достигнет нового рекордно низкого уровня в 23, а в следующем году — 25. С учетом ограниченных валютных резервов и низких процентных ставок, давление на лиру усиливается, а основной индекс Стамбула вырос примерно на 4,31%. Кредитные дефолтные свопы выросли на 20%. Также считается, что дальнейшее падение лиры и рост инфляции могут привести к повторению «бегства в безопасное место», когда местные инвесторы распределяли свои турецкие активы, что резко подняло рынок вверх в 2022 году.

Между тем в Турции продолжают придерживаться экономической политики на стимулирование роста и конкуренции в экспорте, а не на сдерживание инфляции. Свежеизбранный президент поддерживает нетрадиционную точку зрения, что повышение процентных ставок может увеличить инфляцию, а не снизить ее. При таком раскладе привычный сегодня примат инфляционных рисков смещается в сторону поддержки экономического роста, стимуляции экспорта и услуг через девальвацию национальной валюты. В руководстве страны уверены, что такой расклад помогает турецким компаниям оставаться конкурентоспособными на мировых рынках и повышать свою долю в международной торговле.

Кроме этого, за последние годы Турция сокращала расходы на государственные программы и инвестиции в инфраструктуру, чтобы понизить таким образом дефицит бюджета и уменьшить государственный долг. Власти также нацелены на политику налоговых и кредитных преференций для предприятий, которые призваны простимулировать инвестиции в экономику этой страны и поддержать создание новых рабочих мест. И все же текущая денежно-кредитная политика не лишена своих минусов. В их числе называют негативные последствия в виде высокой инфляции и нестабильности национальной валюты.

В экспертных кругах бытует мнение, что стремительное удешевление лиры и повышение цен может затруднить экономический рост и ухудшить финансовую ситуацию многих домохозяйств. Иначе видят эту ситуацию в самой Турции. Власти ее уверены, что повышение процентных ставок может увеличить инфляцию, а не снизить ее, поскольку это приведет в конечном итоге к росту затрат на кредиты и уменьшению инвестиций, что в свою очередь может замедлить экономический рост и ухудшить финансовое положение населения. По оценкам директора Института нового общества, российского экономиста Василия Колташова, стремительное падение лиры, берущее свое начало с 2017 года, во многом обусловлено еще и зависимостью страны от импорта. Сказались и негативные ожидания в турецкой экономике. По мнению аналитика, которым он поделился с #, высокая инфляция, скорее, демотивирует и пугает инвесторов.

Падение лиры не скажется на устойчивости нашей валюты, поскольку ключевое условие ее стабильности – это валютные поступления, а они в нашем случае растут на волне дорожающего углеводородного экспорта, считают местные специалисты. Стратегические валютные резервы страны оцениваются в рекордные $65,7 млрд, заявил председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов. По его словам, подушка безопасности выросла за четыре истекших месяца на 12,3 процента ($7,2 млрд) и составила $65,7 млрд.

Понятно, что привязанный к доллару манат тоже дорожает к слабеющей лире. Все это, по традиции подобных явлений, стимулирует позиции турецкого импорта, а экспорт в соседнюю страну становится менее выгодным. Но структура нашего экспорта в Турцию нивелирует всяческие риски, поскольку львиная его доля приходится на углеводороды, а они продаются за доллары. Так что, влияние слабой лиры на манат ограничится разве что психологическим воздействием.