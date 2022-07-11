Полузащитник Месут Озил больше не будет выступать за «Фенербахче».

По информации NTV Sport, стороны договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.

Хавбек был исключен из состава команды из-за конфликта с исполняющим обязанности главного тренера команды Исмаилом Карталом. Последнюю игру за турецкий клуб он провел 20 марта.

Новый главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш тоже не стал возвращать футболиста в состав и не включил его в число игроков, готовящихся к новому сезону.

Озил представлял стамбульцев с 2021 года. За это время на его счету 32 матча в чемпионате и 11 результативных действий. (sports.ru)