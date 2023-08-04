Да, сами сепаратисты признают, что теперь не времена двадцати, тридцатилетней давности – тогда не было не только боеспособной и опытной азербайджанской армии, даже азербайджанское государство только-только строилось. Теперь же ситуация полностью изменилась – Азербайджан является самым сильным и передовым государством Южного Кавказа.

Еще раз заметим, что все армяне, даже самые ярые сепаратисты это прекрасно понимают, но никак не угомонятся – продолжают жить с реваншистскими настроениями, даже с планами. И это вовсе неслучайно.

Во-первых, к этому их направляет и склоняет Россия – да, Россия, постепенно теряя свои позиции в Армении пытается компенсировать это в бывшем Нагорном Карабахе. Москва давит на армянского премьера, что он поторопился признать бывший Нагорный Карабах частью Азербайджана. На днях пресс-секретарь Министерства Иностранных Дел России Мария Захарова открытым текстом заявила, что Кремлю приходится тяжело после подобных признаний Никола Пашиняна.

Москва теперь ведет себя таким образом, как будто только ее беспокоит «безопасность» армянского населения бывшего Нагорного Карабаха.

На самом же деле Москву беспокоит и тревожит только то, что даже такая страна, как Турция, которая имеет более-менее нормальные отношения с Россией, напоминает, что Россия должна в 2025-м году вывести свои войска с территории Азербайджана. Кремль же отвечает на подобные предупреждения Турции тем, что согласно ноябрьскому соглашению 2020 года Анкара вовсе не является стороной в нагорно-карабахском процессе. Формально это так, но согласно того же заявления, требования одной из сторон –Баку или Еревана — достаточно, чтобы завершился мандат российских «миротворцев».

В настоящее время Баку имеет самые серьезные основания для подобного решения. Во-первых, режим прекращения огня часто нарушается именно в тех местах, которые находятся под контролем российских «миротворцев». Во-вторых, именно российские «миротворцы» снабжают сепаратистов бывшего Нагорного Карабаха боеприпасами, сопровождая их военные грузы.

Теперь самым актуальным и дискутируемым предметом является реинтеграция армянского населения бывшего Нагорного Карабаха в азербайджанское общество.

Но до этого руководство российских «миротворцев» должно изменить свою политическую ориентацию, т.к. они почему-то смотрят на регион, как говорится, весьма однобоко, строят отношения только с Ереваном, причем используют для этого даже не Лачынскую дорогу, а какие-то «скрытые-тайные» входы и выходы в регионе.

Руководство российских «миротворцев» ведет себя таким образом, как будто бывший Нагорный Карабах является анклавом Армении, а не суверенной территорией Азербайджана.

Понятно, что, если сепаратисты увидят, что «миротворцы» строят отношения в основном с Баку, это серьезным образом повлияет и на их поведение.

Во-вторых, политика армянских сепаратистов становится сильно запутанной и осложненной еще по той причине, что и Армения проводит неоднозначную политику.

Запад давит на Армению, чтобы она как можно быстрее подписала мирный договор с Азербайджаном. Поэтому Ереван, как говорится, отправляет мяч в сторону Ханкенди, ограничивается только тем, что оказывает ему политическую и дипломатическую поддержку – в последнее время Пашинян выступает в роли почтальона Арутюняна!

Именно поэтому армяне бывшего Нагорного Карабаха вновь вспомнили былые восьмидесятые годы прошлого века – вновь митингуют, строят бетонные баррикады и ограждения, во весь голос говорят о какой –то «блокаде» со стороны Азербайджана! Тут следует отметить, что основным дирижером и направляющим всего этого процесса является некоторая преступная группа в Ханкенди, т.е. настоящая карликовая военная хунта. Они прекрасно понимают, что им когда-нибудь придется ответить за содеянные ими же преступления против мирных азербайджанцев. Поэтому изо всех сил стремятся помещать процессу реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество. Но все это бесполезно – как говорится, поезд ушел, причем навсегда.

Невольно вспоминается еще одна весьма интересная деталь из советского прошлого. В свое время, когда в Азербайджане на площади «Азадлыг» (тогдашняя площадь им. Ленина) проходили массовые митинги против преступлений армян в бывшем Нагорном Карабахе и Армении, все, как правило, ждали вечера, начала программы «Время» на центральном телевидении, с надеждой, что может быть центральное телевидение что-то покажет. Но Москва упорно сохраняла молчание. Теперь же все это осталось в прошлом – все изменилось. Когда армянские сепаратисты вновь начали свои очередные провокации, в Азербайджане прошел международный форум журналистов, в котором участвовали десятки зарубежных и местных журналистов. Думается, что тут комментарии излишни – как говорится, этот факт говорит сам за себя…