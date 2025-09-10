Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайед аль-Нахайян прибыл в Доху 10 сентября, через день после израильской атаки на делегацию ХАМАС.

В аэропорту его встретил эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани и ряд высокопоставленных чиновников.

Как передает Reuters, ожидается приезд наследного принца Иордании Хусейна, а 11 сентября в Катар должен прибыть наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Издание отмечает, что визиты не были заранее анонсированы и рассматриваются как проявление региональной солидарности после израильских авиаударов по Дохе.

Напомним, что несколько высокопоставленных членов движения ХАМАС погибли при израильском ударе по Дохе, одной из жертв удара стал Хумам аль-Хейи, сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи.