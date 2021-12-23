«Перевернуть страницу» предложил президент России, отвечая во время большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря, на вопрос об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что европейцы якобы не предоставляют российской стороне подтверждения факта преступления. При этом он вновь ни разу не назвал Навального по фамилии.

«Дайте нам хотя бы основание для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить», — заявил Путин корреспонденту британской медиакомпании BBC, задавшему этот вопрос.

Между тем представители министерства юстиции Германии неоднократно заявляли, что ответили России на все правовые запросы по делу Навального и, в частности, передали протоколы допроса политика прокуратурой Берлина.

«Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России», — заявил, в частности, представитель министерства в январе 2021 года. В России, однако, расследование отравления Навального так фактически и не началось. (DW)