Оценивание знаний учащихся будет проведено посредством платформы «Виртуальная школа» — минобразования Азербайджана

Оценивание знаний и навыков учащихся общеобразовательных учреждений к концу года планируется осуществить посредством платформы «Виртуальная школа».

Как сообщили в министерстве образования, к концу года также предусматривается разработка различных механизмов оценивания знаний и навыков учащихся.

Основная цель процесса оценивания заключается в мониторинге общей ситуации в этой сфере, а также в проверке уровня усвоения знаний, предоставляемых школьникам в ходе телеуроков.

Отметим, что за основу итогового оценивания знаний учащихся будут взяты их оценки по первому полугодию, и на их основании будут выведены годовые оценки. Учащиеся, недовольные своими результатами, смогут до начала нового учебного года пройти повторное оценивание, чтобы улучшить свои результаты.