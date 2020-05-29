Отрубивший голову дочери иранец избежал тюрьмы

Житель Ирана убил свою 13-летнюю дочь из-за взрослого возлюбленного. Отец отрубил серпом голову дочери и избежал тюрьмы.

Жестокое убийство заставило власти Ирана внести изменения в законодательство относительно безопасности женщин. Президент планирует ужесточить наказание за совершенное насилие по отношению к представительницам слабого пола, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 21 мая в городе Хавиг. Девочка хотела выйти замуж за мужчину, который вдвое старше ее. Родители были против этого союза. Возлюбленные сбежали, но правоохранители вернули дочь домой. Отец добровольно сдался полиции после убийства, однако его отпустили, поскольку, согласно местным законам, он имел право убить женщину, осквернившую его честь.