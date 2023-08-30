Автомобили с 40 тоннами муки, отправленные из Баку в Ханкенди, ожидают на посту российских миротворческих сил на дороге Агдам-Ханкенди.

Как сообщает АПА, для создания условий для доставки гуманитарного груза в Ханкенди командование российского миротворческого контингента пока не предпринимает никаких шагов.

Генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзоев вчера заявил, что ведутся переговоры с российскими миротворцами для создания условий для доставки груза в Ханкенди.

Миротворцы попросили время для ответа.

Отметим, 29 августа Азербайджанским обществом Красного Полумесяца (AzQAC) было отправлено 40 тонн муки для проживающих в Карабахе жителей армянского происхождения.