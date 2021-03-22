Отношения с ЕС: чего на самом деле хочет Анкара от Брюсселя?

Анкара ожидает от намеченного на 25-26 марта саммита лидеров ЕС конкретных шагов по расширению сотрудничества с Турцией. Такое заявление озвучил в пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в режиме видеоконференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает Анадолу.

Президент Эрдоган выразил надежду на объективность доклада по Турции, который планируют обсудить участники предстоящего саммита ЕС. «Турция надеется, что данный документ будет содержать конструктивные и далекие от предвзятости инициативы, что позволит открыть путь для позитивной повестки дня в отношениях Анкары и ЕС», — сказал турецкий лидер.

«Необходимо возобновление диалога на высшем уровне и обновление миграционного соглашения. Особое значение представляет также начало реализации нового Таможенного соглашения между Турцией и Евросоюзом и упрощение Евросоюзом визового режима в отношении турецких граждан», — констатировал Эрдоган.

Это, кстати, было прямое напоминание Европе на те обязательства, которые она так и не выполнила с 2016 года. Ведь Турция тогда приняла и до сих пор содержит у себя несколько миллионов сирийских и прочих беженцев, рвавшихся через ее территорию в ЕС, а вот Брюссель в ответ так и не ввел безвиз для граждан Турции, хотя это было одно из условий Миграционного соглашения.

Далее турецкий лидер привлек внимание своих визави к напряженности в отношениях с греческой стороной. По словам Эрдогана, Анкара с самого начала придерживается конструктивной позиции, стремясь к стабильности и сотрудничеству в Эгейском и Средиземном морях. «Греция и греческая община Кипра прибегают к провокациям и агрессивным действиям. Несмотря на это, Турция придерживается курса на стабильность», — подчеркнул Эрдоган.

Он призвал страны ЕС не поддаваться на уловки греческой стороны, манипулирующей темой «солидарности в рамках ЕС» с целью давления на Анкару.

Президент Турции коснулся также темы урегулирования на Кипре. «Вместо попыток диктовки заведомо провальных моделей урегулирования, необходимо сконцентрироваться на новых и реальных предложениях по решению Кипрского вопроса», — уверен Эрдоган.

Интересно, какие выводы сделали для себя из этого разговора первые лица ЕС. Готовы ли они пойти на возобновление конструктивного диалога с Турцией, или вновь с подачи Афин и Парижа, будут лишь обвинять Анкару в агрессивных намерениях в отношении соседей? О своем видении развития этой ситуации рассказали # известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Эрдоган понял, что Евросоюз Турцию уже в свои ряды не примет. А сидеть уже седьмое десятилетие в «предбаннике» гордые турки не хотят. Эрдоган предлагает Евросоюзу пакт о сотрудничестве в рамках взаимных интересов. А их действительно немало. Но в Евросоюзе есть страны, которые враждебно настроены к Турции, хотят конфронтации, а не сближения.

С другой стороны, Германия будет выступать за пакт с Турцией, чтобы решить вопрос с сирийскими беженцами. Почти четыре миллиона беженцев ждут в Сирии, чтобы их пустили в Европу. Эрдоган получает миллиарды из Брюсселя, чтоб держать границу на замке. Но тем самым у него сильный рычаг давления на ЕС, что многим европейцам не нравится.

В конфликтах на Средиземном море ЕС не пойдет на уступки и компромисс с турками, считая себя правой стороной. Поэтому думаю, что дружбы между турками и европейцами лучше не ждать. Скорее, Турция ориентируется на сотрудничество со странами Евразии.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Не секрет, что в Европейском Союзе есть страны, критически настроенные к политике турецкого президента. Причины разные, здесь и пресловутая солидарность с Грецией, столкновение интересов на международной арене, скажем в Ливии или Сирии, или же раздражение, которое вызывают резкие высказывания Р.Т.Эрдогана по тому или иному поводу.

С другой стороны Германия, традиционно считающаяся адвокатом Турции в ЕС, часто блокирующая антитурецкие резолюции, далеко не всегда может найти достаточное количество аргументов во время дискуссий по турецкому вопросу.

Вот, скажем, ожидаемое событие – саммит лидеров ЕС, где будет представлен доклад по Турции. Докладчик испанский депутат, страна, кстати, скорее нейтральная в этом смысле. Но даже он, вынужден заявить, что после решения Анкары запустить процесс запрета прокурдской НДП, имеющей 55 депутатов парламента и представляющей интересы нескольких миллионов избирателей, сложно ожидать позитивной повестки дня.

Или, например, решение Анкары выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин накануне саммита, что уже вызвало резкую критику Совета Европы. Это при том, что Турция первой ратифицировала это соглашение в 2012 году. То есть складывается впечатление, что Анкара скорее по инерции продолжает говорить о европейской интеграции и готовности придерживаться правил и ценностей, принятых в ЕС, но с другой стороны рассматривает это скорее, как бремя. Не дождавшись от ЕС позитивного сигнала, не получив обещанного безвиза, Эрдоган демонстрирует разочарование и пытается интриговать. Насколько такая тактика будет успешной, покажет будущее, но по нашему украинскому опыту, могу сказать, что безвиз это выполнение конкретных требований, зафиксированных в соглашении. И если они не выполнены или же произвольно интерпретированы, то итог известен – безвиз вам не светит. Не думаю, что для Турции придумали отдельную процедуру, радикально отличающуюся от украинской. Тем более, когда речь заходит о политике Брюсселя, где эти самые процедуры всегда в цене.

Поэтому сложно ожидать простой и позитивной повестки, но с другой стороны европейские процедуры ценны тем, что не рубят с плеча, а значит турецкая делегация будет иметь шанс убедить партнеров в своей решимости. Главное найти необходимые аргументы.