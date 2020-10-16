Отменено еще одно соревнование «Формулы 1»

Финальная версия календаря сезона 2020 года была опубликована в конце августа. После этого стало понятно, что Гран При Вьетнама, который должен был дебютировать в Формуле 1, не состоится. Однако только сегодня организаторы гонки по улицам Ханоя официально объявили об отмене этапа.

Ле Нгок Чи, исполнительный директор Vietnam Grand Prix Corporation: «Мы не сможем принять во Вьетнаме самую захватывающую и престижную гоночную серию в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Это очень сложное решение для всех нас, но после тщательной оценки всех критериев безопасности и возможности эффективно работать в текущих условиях, оно оказалось единственным.

Мы благодарим вас за поддержку и понимание в этот сложный период».

Всем болельщикам, купившим билеты на Гран При Вьетнама, будет возвращена полная стоимость.(f1news.ru)