Сегодня в селе Масазыр Абшеронского района состоялось торжественное открытие «Шехидлер булагы» (Родник шехидов) в память о героически погибшем во время 44-хдневной войны в Карабахе Довлатове Зауре Захир оглы.

В мероприятии приняли участие представители ИВ Абшеронского района, местного муниципалитета, школы №2 города Хырдалан, которую окончил Заур, близкие шехида и местные жители.

Прозвучал гимн Азербайджана, к памятнику были возложены цветы и венки.

После окончания церемонии мы поговорили с отцом шехида, Захиром Довлатовым.

— Наверное, можно сказать и так – он шёл к этой вершине всю свою жизнь, — рассказывает З.Довлатов.

– Так сложилось, что детство Заура прошло в Красноярске, где мы тогда проживали. Но, несмотря на это, он с ранних лет буквально пропитался любовью к родному Азербайджану. Учась в начальных классах, он даже попросил маму пришить ему на галстук маленький флаг нашей страны. И вообще, любовь к нашему триколору была у него просто безграничной. После того, как Заур стал шехидом, мы разбирали его вещи. И знаете, просто удивительно, какое количество флагов различных размеров у него хранилось в разных местах.

— Он был призван во время боевых действий или же отправился на фронт добровольцем?

— В последнее время он жил и работал в Турции. Когда началась война, он приехал в Азербайджан, сказал нам, что всё равно из-за пандемии особой работы там нет. Как мы узнали потом, он записался добровольцем ещё будучи в Турции, онлайн. А приехав в Баку, несколько раз был на приёме даже у военкома и, наконец, настоял на своём. Мы узнали обо всём буквально за 30 минут до его отправки. Позвонил, сказал, чтобы приехали проститься.

— Была ли с ним связь после этого?

— Да, мы практически ежедневно говорили по мобильному телефону. И каждый раз он жаловался, что их не отправляют на передовую. Они квартировали в Агджабеди. Заур всё возмущался: «Мы же приехали не в санаторий, сколько можно ждать?» Он несколько раз просился на передовую. Наконец, из 250-ти бойцов выбрали 5 человек, ему опять отказали. Но он настоял, и стал 6-м, отправившимся в бой.

— А где он стал шехидом?

— С нами связались несколько его однополчан. Говорят, что был очень храбрым бойцом, всё время рвался в бой. А последнее сражение он принял у ворот Шуши, где и стал шехидом.

— Вы воспитали доблестного и мужественного сына, настоящего патриота. И кому, если не Вам, давать советы молодым семьям – как привить такую любовь к родине, выпестовать в человеке такой героизм?

— Я всегда говорил своим детям, могу повторить это и для молодых – надо быть всегда самим собой, не кривить душой, быть искренним, не носить несколько масок, не жить хамелеоном. И ещё, я всегда держался поодаль от харама, воспитывал это же у своих детей. Но и, конечно же, должен быть личный пример. В своё время я сам пошёл добровольцем на Первую Карабахскую войну. Ещё в 1989 году дверь моей комнаты в общежитии, где проживал, украшал наш триколор. Это теперь он флаг страны, а тогда мы ещё жили в стране Советов. Да и дед мой был солдатом, сражался против фашизма.

Отметим, что Заур Довлатов награждён посмертно медалями «За освобождение Шуши», «За Родину» и «Отважный боец».