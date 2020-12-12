От краха экономику Армении удерживают диаспора и мигранты

В 2020 году экономику Армении спасли денежные переводы мигрантов и диаспоры. Недавно с таким заявлением выступили в Евразийском банке развития.

Сперва коронавирус, а затем поражение во Второй Карабахской войне нанесли сокрушительный удар по армянской экономике.

Армения бедная страна, чья экономика страдает от структурных проблем. Ее экономика сильно зависит от денежных переводов и инвестиций из России и стран Европы.

В 2019 году денежные переводы в Армению составили 1,5 миллиарда долларов США, что составляет 11,4% ВВП страны. Ограничения на передвижения и посещения стран, которые были введены многими странами из-за коронавируса, оказали разрушающий эффект на экономику Армении.

К слову, за годы Армения смогла несколько улучшить ситуацию с переводами. Например, в 2004 году денежные переводы составляли почти 20% ВВП страны.

Согласно исследованиям Международной организации по миграции, из почти 3-миллионного населения Армении около 261,5 тысяч человек живут за счет денежных переводов. Это почти 10% населения страны. 98% всех переводов расходуются на обычные потребительские нужды, включая еду. При этом, 9 из 10 армянских мигрантов едут на заработки в Россию.